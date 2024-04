Malampusong benepisaryo sa 4Ps

Bisan tuod adunay kasinatian sa pag-atiman sa ilang mga anak, gipadayag ni Margie nga ang FDS nagpahinumdom kanila sa katungod sa mga bata ug sa ilang mga responsibilidad isip mga ginikanan.

Gipaambit niya nga naglisod sila sa ikagasto, tungod kay wala siyay regular nga trabaho. Ang ilang kita sa pagpanguma dili makaigo sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan.

Sila si Margie ug Virgilio Estenor wala nakahuman sa ilang edukasyon tungod sa kakabos.

“Dili ko ganahan nga ipasa ang among kalisud sa among mga anak hangtod sa sunod pa nga henerasyon sa among pamilya,” dugang pasabot ni Margie.

Niadtong 2011, ang pamilya nahimo’ng benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), usa ka poverty alleviation program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabos nga pamilya sa pagbuntog sa kakabus.

Iyang gigamit ang cash grant alang sa edukasyon ug panglawas alang sa iyang tulo ka mga anak nga gi-monitor ubos sa programa - Florissa, Jerome, ug Jezyl.

Gituman sa pamilya ang mga kondisyon sa programa sa pagtabang kanila nga maka-access sa mga serbisyo sa edukasyon ug kahimsog alang sa ilang mga anak pinaagi sa suporta ug giya nga gihatag sa programa.

Nagsugod sila sa usa ka panaw padulong sa pagkatagbaw sa kaugalingon pinaagi sa anam-anam nga pagbalhin ngadto sa pagkawalay paglaum apan karon, puno sa paglaum ug kusog.

Mainampingong pagplano ug dedikasyon, ilang giusab ang ilang nataran sa pamilya sa Barangay Salamanca ngadto sa usa ka malamboon nga organikong tanom, nagtanom og lainlaing prutas, utanon, ug mga utanon ug nagbuhi usab og mga hayop.

Gisustiner sa mga bata ang ilang edukasyon ug gipadayon ang ilang mga damgo, giputol ang sirkulo sa kakabos nga kaniadto nagpugong kanila.

Gawas sa 4Ps, nakadawat usab si Margie og Livelihood Assistance Grant (LAG) ubos sa Sustainable Livelihood Program (SLP) sa DSWD, nga nakatabang niya sa pagpalapad sa ilang pagbuhi og baboy.

Miapil siya isip community volunteer sa Kalahi-CIDSS program, laing poverty alleviation program sa DSWD.

Nakatabang kini kaniya nga mahimong mas aktibong partisipante sa ilang barangay sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan.

Ang programa naggamit og community-driven development (CDD) approach.

Sa hinayhinay, nabatyagan ni Margie ug Virgilio ang epekto sa programa tungod kay ilang nalabwan ang mga hagit pinaagi sa kakugi ug paglahutay uban sa tabang gikan sa lainlaing mga programa sa gobyerno.

Si Florissa, ang ikaduhang anak, nigradwar sa Bachelor of Secondary in Education, majoring sa Technology and Livelihood Education (TLE), ug nakapasar sa Licensure Examination for Teachers (LET) niadtong Hunyo 2022 ug kasamtangang public teacher sa Salamanca National High School.

Naa na siyay kaugalingong pamilya pero nihatag gihapon og financial support sa iyang mga ginikanan.

“Andam na kami nga mobiya sa programa tungod kay nagtuo ko nga ang tabang nga nahimo sa programa sa among pamilya kay igo na ug gani nakagradwar na ang akong usa ka anak nga maoy nakarga sa programa ug karon usa na ka lisensyadong maestra,” mapasigarbuhong paambit ni Margie.

Ang tulo ka mga bata nagpadayon sa ilang edukasyon. Si Jerome usa ka graduating nga estudyante nga adunay Bachelor of Science in Electrical Engineering; si Jezyl Grade 12 student; ug si Remark Grade 11 student.

Dako ang epekto sa 4Ps sa pamilya ni Margie ug nakatabang sa iyang pangandoy nga mabungkag sa iyang pamilya ang inter-generational cycle sa kakabos.

Ang suporta gikan sa gobyerno naghatag og gahom sa pamilya sa pagpauswag sa ilang kahimtang sa kinabuhi, pagpadayon sa ilang mga damgo, ug paghimo og mas maayong kaugmaon alang sa ilang kaugalingon.

Karon, ang pamilyang Estenor nakahatag og inspirasyon sa ubang mga benepisyaryo sa pamilyang 4Ps sa ilang komunidad.

Ang ilang istorya nagpakita nga uban sa tukma nga suporta sa gobyerno ug mga oportunidad, ang mga pamilya makabangon sa ilang mga kahimtang ug makabungkag sa intergenerational cycle sa kakabos. / PR