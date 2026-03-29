Malampusong kababayen-an sa komunidad: Inspirasyon sa nagkalainlaing industriya

Adunay mga higayon nga ang mga lalaki ang nag-una sa nagkalainlain nga industriya sama sa edukasyon, sports, ug negosyo. Apan aduna sab mga babaye ang nagpaluyo ug nag-una sa mga gihisgutan nga mga industriya.
Sa pagsaulog sa Women’s Month, atoa silang ila-ilahon diin ang uban kanila naghimo og ilahang kaugalingon nga pangalan sa ilang managlahi nga industriya.
Una natong ila-ilahon si Tiny Collados, usa ka malampuson nga negosyante sa industriya sa pagpaguwapa.
Nagsugod sa pag-home service sa mga kliyente kaniadto, karon nakatukod na siya og upat ka mga branch sa iyahang beauty shop.
Matod ni Collados, ang pagpaningkamot ug kadasig sa iyahang paghatag og maayo nga serbisyo sa iyahang kliyente ang nagpahimong malampuson sa iyang negosyo.
Ang suporta sa iyang pamilya ug ang pag-ampo sa Labaw’ng Makagagahom ang naghatag niya og kusog nga makasugakod sa mga pagsulay nga iyahang masugatan.
Sa natad sab sa edukasyon, varsity student kaniadto si Jossieryl Aligato sa usa ka pribadong unibersidad sa Siyudad sa Sugbo, ug karon siya na ang labaw sa PE Section sa maong unibersidad.
Samtang nagtudlo, nieskwela siya og Master’s Degree ug malampuson niya kini nakab-ot.
Bisan sa kapuno sa iyahang eskedyul isip magtutudlo, naningkamot siya makagahin og oras alang sa iyahang kaugalingon, sa pamilya, ug sa iyahang fiancé.
Si Aligato usa sab ka technical facilitator sa National Accreditation for Technical Coaches, diin moadto siya sa lainlaing bahin sa nasod para mopaambit sa iyahang kahanas isip facilitator.
Para kang Aligato, makab-ot ra gyud ang imohang mga gitinguha kon ubanon kini sa pagdisiplina sa kaugalingon ug positibo na panglantaw sa mga butang bisan pa man sa mga kalisdanan. Alang sab ni Anthonette Khaye Denosta, ang paghatag og oportunidad sa mga tawo ang usa sa dugay na niya nga pangandoy.
Si Denosta kinsa tag-iya og prankisa sa usa ka sikat na coffee stall, ang nahimong tulay aron makabutang og pagkaon sa lamesa sa daghang pamilya pinaagi sa paghatag og trabaho.
Dili lang kutob sa negosyo ang iyang pagpaningkamot, usa sab siya ka manager sa usa ka basketball team diin iyang gipakita ang iyang abilidad sa pagpangulo ug pag-amuma sa talento sa mga batan-on. Pinaagi sa sports, iyang gihatagan og direksyon ang mga bata, nagtudlo og disiplina, paningkamot, ug pagtinabangay.
Tungod sa iyang dedikasyon ug kasingkasing sa pag-alagad, daghan ang nadasig ug nakabenepisyo sa iyang mga inisyatibo.
Sa matag oportunidad nga iyang gihatag, usa ka bag-ong paglaom ang iyang napasiga sa kinabuhi sa matag tawo nga iyang natabangan.
Sa laing bahin, sa kalibotan nga puno sa responsibilidad ug pangandoy, si Denise Dagdayan nagbarog isip ehemplo sa hustong balanse tali sa propesyon ug passion.
Isip usa ka events organizer ug arkitekto, puno ang iyang adlaw sa trabaho, apan dili kini babag sa iyang aktibong pag-apil sa sports isip dragon boat athlete, siklista, ug usa ka competitive runner.
Isip usa ka competitive runner ug kanunay nga podium finisher, gipakita ni Dagdayan nga ang disiplina sa trabaho sama ra sa disiplina sa dagan.
Sa iyang estorya, klaro nga posible ang paglambo sa karera ug sa sports kung adunay tukmang pagdumala sa oras ug lig-on nga kasingkasing.
Ang mga estorya nila ni Tiny, Jossieryl, Anthonette, ug Denise nagpamatuod nga pinaagi sa paningkamot, dedikasyon, ug pagtuo sa kaugalingon, ang kababayen-an makahimo og dakong kalampusan sa bisan unsang natad sa kinabuhi.
Malipayong pagsaulog sa International Women's Month! / Tampo / Sinuwat ni John Velez