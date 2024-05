Malapascua sige og kaigo sa brownout; power barge ihangyo

Usa ka resolusyon gikatakdang iduso sa Hunta Probinsyal alang sa pag-request og power barge sa National Power Corporation (NPC) alang sa Isla sa Malapascua, lungsod sa Daanbantayan, lalawigan sa Sugbo.

Kini tungod sa nadawat nga reklamo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kabahin sa nagpadayong krisis sa power supply sa lugar.

Matod sa gobernador nga gikinahanglan ang insaktong supply sa kuryente sa isla, ilabi na nga dangpanan kini sa mga turista ug bisita nga gusto’ng mosuroy.

Atol sa gipatawag nga tigom ni Garcia sa Kapitolyo nga gitambungan sa pangu sa NPC ug Power Source Inc. (PSI), kauban si Daanbantayan Mayor Sun Shimura, nahisgutan niini ang nagsagunson nga power outages sukad pa sa Semana Santa.

“We have an emergency situation here. Malapascua is a prime tourist destination. We cannot allow this island to go black,” matod ni Garcia.

Nahibaw-an nga dako og epekto ang power outages dili lang sa mga turista, lakip na sa mga resort owner ug mga residente sa lugar.

Ang NPC nga government- owned corporation maoy gitahasan sa pag supply og kuryente sa rural areas, pag manage sa mga water resources alang sa power generation ug uban pang mga paagi aron makakuha og dugang supply sa kuryente.

Samtang ang PSI nga maoy power provider sa isla, nipasabot nga ang power outages resulta lang sa naguba nga generator sets.

Adunay upat ka generators ang PSI aron masulbad ang 2-megawatt power demand sa isla, apan tungod sa pagkaguba, tulo na lang ang ope­rational niini nga niresulta usab sa kalit nga pagpalyar sa karaan nga transformers tungod sa overloading.

Hinungdan nga gitahasan sa gobernador ang NPC sa pag-deploy og power barge sa isla aron masolusyonan ang krisis.

“Monday, we will be passing this resolution requesting the NPC to immediately provide the barge,” dugang sa gobernador sumala sa taho sa Sugbo News. / ANV