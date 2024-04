Malapason mipasamot sa kahuot sa trapiko

Ang pagdisiplina sa kadalanan sama sa paglikay sa pag-u-turn sa ‘no u-turn sign’ dili lang makapasiugda sa hapsay nga dagan sa trapiko, kon dili makapugong usab sa dili maayong mga insidente sa dalan.

Nagpabiling hagit sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang kakuwang sa mga enforcer sa mga dagkong dalan, ilabina sa peak hours sa pagsilsil sa disiplina ug pagdakop sa malapason nga mga motorista.

Bag-ohay lang gisaway sa pipila ka mga netizen ang pipila ka mga drayber sa motorsiklo, sa usa ka tampo nga video nga gi-post sa SunStar Cebu, tungod sa ilang pag-u-turn bisan pa sa ‘No U-turn’ signage sa may Gorordo Ave., corner Sudlon St. sa Brgy. Lahug, dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa hapon, Abril 2, hinungdan sa trapiko sa maong dapit.

Matod sa kontribyutor nga walay mga enforcer nga nakita nga nagdumala sa trapiko o nakadakop sa mga malapason.

Ang mga netizen nikomentaryo nga ang maong lugar naila nga grabe ang kahuot sa trapiko sa peak hours, apan adunay mga kaso nga bisan dunay mga traffic enforcer sa maong lugar ang mga malapason mohimo gihapon sa maong buhat.

Ang uban nisugyot sa pagbutang og mga koral ug pagsangkap sa traffic enforcers og Temporary Operator’s Permit (TOP) aron mapugngan kining mga malapason.

Ang TOP nga adto sa Land Transporation Office (LTO) bayran dunay mas bug-at nga multa kay sa Cebu City nga P1,000 lang.

Ang CCTO asst. head nga si Kent Francesco Jongoy nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Huwebes nga tungod sa grabeng kainit sa adlaw tungod sa El Niño phenomenon, kini nakapugong sa mga traffic enforcer nga ipakatap sa kadalanan sa kaudtuhon.

Hinuon, gipahinumdoman ni Jongoy ang mga motorista nga isilsil ang disiplina sa ilang kaugalingon bisan og walay traffic enforcers.

Apil niini ang pagsunod sa traffic signs ug markings ug paglikay sa pag-counterflow, no entry, pag-U-turn sa mga dalan nga way U-turn, cutting lanes, ug uban pa.

Matod pa ni Jongoy nga gipaminusan sa ahensya ang oras nga naladlad sa adlaw ang mga enforcer, ug ang Traffic Management and Coordinating Council (TMCC) naghuna-huna nga tugotan ang ilang mga patrol vehicle nga maka-apod-apod kanunay og mga refreshment sa mga enforcer sa field.

Sa pagkakaron, ang ahensya adunay dul-an sa 400 ka mga personahe lakip na ang mga job order employees, nga giingon ni Jongoy nga usa ka dakong kalainan sa 700 ka manpower sa una niyang pagsulod sa ahensya.

“Ideally we need more, considering nga daghan kag dalan sa siyudad,” dugang niya. / AML