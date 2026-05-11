Malaumon lang gihapon si James

Silingan na man tuod sa imposible nga hingpit makabangon gikan sa 0-3 nga pagkalubong ang Los Angeles Lakers batok sa Oklahoma City Thunder sa ilang Western Conference semi-finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) apan wala gihapon mawad-i og paglaum ang lider sa Lakers nga si LeBron James.
“We still got life, and that’s all you can ask for. We’ve got to be much better,” matod ni James.
Sa kasaysayan sa NBA, wala pa nahitabo nga adunay team nga hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa series.
Sugdan sa Lakers ang malisod nga misyon sa Game 4 karong Martes, Mayo 12, 2026 (PH time). / Gikan sa wires