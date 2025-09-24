Malaumon si Tatum nga makaduwa sunod season

Giklaro ni Boston Celtics superstar Jayson Tatum nga wala pa niya hingpit gisirado ang pultahan kabahin sa posibilidad nga makabalik siya pagduwa sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) bisan padayon pa ang iyang rehabilitasyon sa iyang torn Achilles injury.
Si Tatum kinsa nakasinati ning maong pagkaangol niadtong Mayo, 2025, atol sa playoffs sa 2024-25 season, niingon sa programang “First Take” sa ESPN nga posible pa gyud siyang makabalik og duwa sa sunod season, apan wala pa lang klaro kon kanus-a.
“First thing, I haven’t said I’m not playing this season,” tubag sa six-time All-Star forward dihang gipangutana kon unsa’y iyang panahom sa kampanya sa Celtics kon wala siya.
Si Tatum, 27, nasigpatan sa New England Patriots practice sa niaging buwan nga nagsul-ob og walking boot sa iyang tuo nga tiil.
Gipasabot ni Tatum nga wala siya nagdalidali apan iyang giklaro nga unom ka adlaw ang iyang rehabilitasyon matag semana.
“The most important thing is a full recovery. And I’m not rushing it ... at all. But also, I don’t go to rehab six days a week for nothing,” asoy ni Tatum.
Matod ni Tatum nga nakigkumpara siya og mga detalye kabahin sa rehabilitasyon sa laing tulo ka magduduwa nga nakasinati og samang angol sa niaging season nga sila si Tyrese Haliburton, Damian Lillard ug Dejounte Murray.
“We’ve all been in communication ... Dejounte, Dame, Tyrese ... we’re all at different points in our recovery,” pasabot ni Tatum.
“I text them all the time to ask what can you do, and what are you doing in your workouts. We’re all in the same boat, just kind of checking in on each other.”
Ang Celtics mosugod sa ilang kampanya sa sunod season pinaagi sa pag-asdang sa balwarte sa Philadelphia 76ers karong Oktubre 22.
Si Tatum kinsa nakatabang og dako sa Celtics aron maangkon ang titulo sa 2023-24 season, nag-average og 26.8 points, 8.7 rebounds ug career-high 6.0 assists sulod sa 72 ka mga duwa sa niaging season. / Gikan sa wires