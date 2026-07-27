Malinawon ug hapsay ang rally

Gihulagway sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27, 2026.
Si Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office, personal nga ni-supervise sa iyang mga sakop, nibutyag nga kontrolado sa kapulisan ang sitwasyon.
Nagmartsa ang mga demonstrador sa pagpanguna sa Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) Central Visayas gikan sa Fuente Osmeña Rotunda paingon sa dalan Colon dala ang mga placards nga gitawag nila nga “Sona sa Katawhan 2026.”
Sentro sa ilang lihok protesta ang padayon nga kalisod nga gisagubang sa mga Filipino, ubos ang suholan, taas nga presyo sa mga palaliton, korapsiyon, baha, ug ang pagpamig-ot sa gobiyerno.
Gisunog sab nila ang effigy ni Presidente Marcos timaan sa ilang kasuko sa kasamtangan nga administrasyon.
“Controlled naman yung situation at peaceful naman, naka standby lang ang mga polis natin,” matod ni Sumalde.
Human sa programa malinawon nga nanglakaw ang mga sakop sa Bayan Central Visayas. / AYB