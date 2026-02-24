Mama, 3 ka mga anak nangaangol sa pagkabangga

Nangaangol ang usa ka inahan ug ang tulo niini ka mga menor de edad nga anak human ang ilang gisakyang traysikol nabangga sa usa ka naka-park nga multicab niadtong Lunes sa gabii, Pebrero 23, 2026, sa Brgy. Tuno-Dugoan, Lungsod sa Dumanjug.
Giila ang mga biktima nga sila si Arceli Uperales, hingkod ang panuigon, ug ang iyang tulo ka mga anak nga nag-edad og 10, 9, ug 7 anyos.
Sila pulos residente sa maong dapit.
Base sa imbestigasyon sa Dumanjug Police Station, ang mga biktima gikan sa usa ka eskuylahan sa maong lugar ug padulong na unta mopauli sa ilang panimalay alas-7:00 sa gabii.
Si Arceli mao ang nagmaneho sa ilang sidecar nga traysikol sa dihang kalit lang nga nagkaproblema ang kadena niini.
Tungod sa maong mechanical failure, nawad-an og kontrol ang inahan ug nibangga ang traysikol sa usa ka multicab nga naka-park sa daplin sa dalan.
Tungod sa kusog nga impact, nangalagpot ang inahan ug ang tulo ka mga bata gikan sa traysikol. Dali silang gitabangan sa mga tawo sa dapit ug daling nitawag og mga rescuer.
Ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) Dumanjug mao ang niresponde ug daling nidala sa mga biktima ngadto sa labing duol nga tambalanan. / GPL