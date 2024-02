Mama gisikop sa NBI sa Cyber Porn

Usa ka 31 anyos nga inahan nasikop sa operasyon sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas niadtong Enero 25, 2024 human giingong nibaligya sa mga hulagway ug kuha nga videos sa iyang mga anak nga walay sapot ngadto sa mga langyaw bugti sa kwarta.

Ang Homeland Security Investigation Office (U.S. Homeland) sa Estados Unidos ang ni-report niini sa mga otoridad dinhi sa Sugbo labot sa buhat sa inahan hinungdan nga gilusad ang operasyon sa Barangay Tajao, Pinamungahan, Cebu.

Ngan sa suspek nga gipasakaan og kaso sa hukmanan gipugngan aron kapanalipdan ang identity sa mga biktima nga iya ra sab nga mga anak.

Sa nasayran sa NBI 7, mohimo og live shows ang ginang ngadto sa iyang langyaw nga mga kliyente.

Sa Enero 18, 2024 nipahibaw ang Homeland Under-Cover Agent (UCA) nga padayong gibaligya ang iyang kaugalingong 8-anyos nga anak pinaagi sa mga hubo nga hulagway niini.

“_________asked for Two Thousand Pesos (Php 2, 000.00) to pay for her house’s electric bill. In exchange, she initiated to offer a video of her minor daughter while taking a bath facing what appeared to be a mobile phone camera,”asoy sa NBI 7 sa Pebrero 2, 2024 sa usa nila ka pamahayag sa mga tigbalita.

“The video exposed the child’s naked torso and _________seemingly directing the child to make provocative poses falling squarely within the purview of child pornography or a CSAEM,” paghulagway sa mao nga buhatan sa gibuhat sa suspek.

Human sa pipila ka adlaw nga pagsusi, sa Enero 25, 2024 gihimo ang operasyon sa NBI 7 sa lugar nga gihimo nga cybersex den sa suspek.

Nasakmit sa mga otoridad ang duha ka units sa android cellphones, usa ka TP-Link router ug laing duha ka mga gamit.

Sa Pebrero 1, 2024 atol sa joint operation sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII, gi-rescue usab niini ang duha ka mga anak sa suspek nga nag-edad og otso ug 12 anyos, lakip ang 15 anyos niini nga pag-umangkon sa iyang kaipon.

Ang suspek nga naa na sa kustodiya sa NBI 7 gipasakaan og kasong may kalabutan sa child pornography, Anti-Online Sexual Abuse, ug child abuse.

Kini nga mga kaso way gitugot nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa akusado.