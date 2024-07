Mama nga ‘namunal’ og menor nga silingan gisikop

Usa ka inahan nga gipasakaan og kaso nga pangabuso tungod sa giingon nga pagpamunal sa iyang silingang menor de edad gidakop sa kapulisan human nalutsan og warrant of arrest alas 10:20 sa buntag sa Biyernes, Hulyo 12, 2024, sa Sitio Kabulihan, Brgy. Ilihan, Dakbayan sa Toledo.

Ang akusado nagpanuigon og 43 anyos.

Ang ginang gipasakaan og kaso nga physical abuse in relation to Republic Act (RA 7610) kun Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Ang nisikop kaniya mao ang tracker team sa Toledo City Police Station.

Si Lt. Col Manolo Salvatierra, hepe sa Toledo Police Station, human nasayod sa warrant, ninando sa tracker team sa pagsikop sa ginang pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu ni Branch 29 Judge Ruben Altubar sa Regional Trial Court (RTC 7) sa Toledo City nga gipitsahan og Agusto 20,2018.

Ang korte nihatag og pagtugot sa akusado nga makapyansa og P80, 000.

Matod ni Salvatierra nga sumala sa ilang nasayran nga ang ginang nilaban sa iyang 8-anyos nga anak nga gikaaway sa bata nga ilang silingan, nga giingon nga iyang gibunalan. / GPL