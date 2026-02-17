Mama ni Kingston miluwat og opisyal nga pamahayag

Gibuak ni Katherine Cheng ang pagpakahilom human sa 10 ka adlaw sa pagkamatay sa iyang anak nga si Kingston Ralph Cheng nga biktima sa hit-and-run samtang nagsubay sa dalan Paseo Saturnino, Barangay Banilad, Cebu City niadtong Pebrero 8, 2026.
Sa public statement nga giluwatan ni Mrs. Cheng niadtong Martes, Pebrero 17, 2026: “I lost my son in an unimaginable, tragic way that makes it so painful that words cannot express. It was the most difficult moment in my entire life. Fear and hope were flooding inside me as I came to terms with the reality that I had lost him.”
Grabe’ng kadaot naangkon ni Kingston nga nalabay ngadto sa poste, human maligsi sa naghaguros nga SUV nga gimaneho ni Sean Andrew Pajarillo, 21, nga unang nagdasmag sa nakaparada nga sedan ug nisutoy pagpadagan.
Sigun sa statement ni Cheng nga dili na unta sila mosang-at pa og reklamo, apan angayan lang nga mahatagan og hustisya ang wa damha nga kamatayon sa iyang anak.
“We are too hurt, and we wanted to lay our son to rest in peace. But we want to honor him and we don’t want the tragedy to go to waste, as if it did not happen,” natala sa maong pamahayag.
Matod pa nga bukas nga dawaton sa pamilya’ng Cheng ang resulta unya sa maong kaso ug ilang gisalig ang tanan ngadto sa kapulisan ug korte sa paghimo sa ilang gimbuhaton.
”The family’s intention to file a case is to make the incident official so that other loving families will never feel our pain,” dugang pa.
Nanghinaot ang pamilya nga ang kamatayon ni Kingston magsilbi nga pahinumdom sa kapeligro kon magmaneho nga hubog ug hingusgan sa awtoridad ang tinguha nga mahimong luwas ang kalsada sa Sugbo.
“No amount of remorse or sincere apologies can ever bring him back. I don’t know how I can bear this; it is unbearable for any mother, for any parent,” sigun sa statement ni Katherine.
Sa sayo pa, ang pamilya’ng Cheng nagpakahilom human sa maong insedente hangtod na sa paglubong ni Kingston, samtang si Pajarillo gipasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide ug nakaangkon og temporaryo’ng kagawasan human nakapiyansa og P72,000. / FVQ