Mamaligya gawas sa sementeryo sa Cebu City, pasul-ubon og ID

Gikinahanglan nga magdala og identification card ang mga tigbaligya nga gustong mamaligya sa gawas sa mga publikong sementeryo sa Cebu City atol sa pagsaulog sa Adlaw sa mga Santos ug Adlaw sa mga Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2026.
Matod ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nakig-alayon na ang City Government sa mga nagdumala sa mga sementeryo ug sa nagkalainlaing opisina aron mahibaw-an kon kinsang mga tigbaligya ang tugotan nga mamaligya sa maong mga lugar.
Tumong niini nga hapsay ang pagpamaligya ug malikayan ang pagbabag sa kadalanan, ilabi na sa mga tigbaligya nga magbutang og mga puwesto sa daplin sa dalan bisan aduna nay gitakdang lugar alang kanila.
“Kinahanglan naa sila’y ilang mabitbit nga identification, aron ma-arrange nato sila,” matod ni Siasar atol sa press conference niadtong Lunes, Oktubre 19, 2026.
Gipasabot sab niya nga kinahanglan adunay klarong mga lagda aron malikayan ang kagubot ug maseguro ang kahapsay sa mga tigbaligya.
Nakigtambayayong sab ang opisina sa mayor, ang urban poor office ug uban pang may ahensiya aron makahimo og sistema sa pagpili sa mga tigbaligya nga tugotan nga mamaligya duol sa mga sementeryo.
Apan wala pa maghatag si Siasar og detalye kon asa ug unsaon pagkuha sa identification card o kon kinahanglan ba nga adunay laing permit ang mga tigbaligya.
Gihan-ay pa sa City Government ang mga lagda alang niini. / CAV