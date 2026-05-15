Mamaligyaay og isda, gipusil sa riding-in-tandem sa Labangon

Wala na makapangompra og isda ang usa ka 63-anyos nga lola human gipusil sa wala pa mailhing “riding-in-tandem” sa dalan Tres de Abril, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 5:00 sa buntag, Biyernes, Mayo 15, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Elena Bascon, residente sa Sityo Tubod, Barangay Buhisan sa samang dakbayan.
Subay sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, nagsakay og habal-habal ang biktima paingon unta sa Pasil sa dihang kalit siyang gipusil sa mga suspetsado nga gituohang nagsunod kaniya.
Matod sa drayber sa habal-habal nga si alyas Lito, gikan sila sa Buhisan ug mangompra unta ang biktima og isda nga iyang ibaligya.
Nakugang na lang siya dihang nakadungog og buto unya nangayo na og tabang ang lola.
Daling gihunong ni Lito ang motor sa may backgate sa CIT-U sa dihang nakita niyang nagkadugo na ang biktima.
Namatikdan sab sa drayber nga daling ni-u-turn ang mga suspetsado human sa pagpamusil hinungdan nga wala na niya kini namay-ongan pa.
Usa sa mga motibo nga gisusi karon sa mga awtoridad mao ang pagduda nga ang biktima nagsilbing “informant” sa bag-ohay lang nga drug raid sa ilang dapit.
Ang biktima daling gidala sa tambalanan samtang padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga mamumuno. / JDG