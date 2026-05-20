Mamalitay og spray paint subayon sa MCPO

Aron sumpoon ang suliran sa vandalism, gilusad sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang mas estrikto nga pag-monitor ug ang pagpanginlabot sa komunidad batok sa mga mogamit og spray paint sa mga bungbong.
Giangkon sa mga opisyal, nagpabiling lisod kontrolahon ang maong isyu tungod kay sayon ra kaayong paliton ang spray paint ug di sayon ang pag-ila sa mga mamandal.
Gipadayag ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., direktor sa Mandaue City Police Office (MCPO), nga nagkinahanglan ang mga awtoridad og mas seryoso nga pamaagi aron mailhan ug matultolan kon kinsa ang mga indibidwal nga tigpalit og spray paint.
Dugang niya, kining pag-trace dako og tabang aron mailhan ang mga responsabli luyo sa mga report sa vandalism.
Gipasabot ni Acosta nga importante ang pagpahimutang og sistema sa verification sa mga mopalit og spray paint aron makahimo og saktong backtracking ang mga polis.
Pinaagi niini, mas sayon alang sa law enforcement ang pag-ila ug pag-imbestigar sa mga tawo nga posibleng naghimo sa pagpamintal.
Matod ni Acosta, ang sayon nga pagpalit sa spray paint sa mga sari-sari store ug merkado maoy usa sa mga rason kon nganong sige lang gihapon ang kaso sa vandalism.
Giklaro niya nga dili ginadili nga butang ang spray paint.
Ang kabalaka lang mao ang pag-monitor sa mga pumapalit aron duna’y makuptan nga lead ang mga awtoridad kon duna’y mahitabo nga ilegal nga pagpamintal.
Usa sa mga lakang nga gilantaw ni Acosta mao ang pagsugod sa pagpangutana ug pagkuha sa mga identity sa mga mopalit niini aron makatigom og impormasyon alang sa imbestigasyon.
Giangkon sa hepe sa kapolisan nga ang vandalism nagpabilin nga dako nga suliran sa siyudad.
Tungod niini, nanawagan siya sa mga residente nga i-report dayon kon duna’y makit-an ug mohatag og impormasyon sa mga sad-an tungod kay maglisod ang kapulisan kon wala’y tabang gikan sa komunidad.
Gipatin-aw niya nga dili sayon ang paghimo og dakop nga wala’y igong basehan.
Namatikdan usab ni Acosta nga sagad mahitabo ang vandalism sa mga dapit nga mingaw o gamay ra ang tawo, hinungdan nga lisod kini masakpan sa akto .
Kini usa ka dako nga hagit nga nanginahanglan og hugot nga koordinasyon sa mga barangay.
Sa pikas bahin, gipahayag ni Mandaue City Councilor Joel Seno nga ang vandalism dugay na nga balik-balik nga problema sa daghang lokal nga kagamhanan. / ABC