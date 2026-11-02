Mamasin og 'Beer-acle' ang Beerman

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine batok Converge
7:30 pm- San Miguel
batok Ginebra
Misyon sa pagpakabuhi maoy sagubangon sa San Miguel Beermen sa ilang pagpakigyinarukay og balik sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa main game karong Martes sa gabii, Nobiyembre 3, 2026, sa Game 3 sa ilang quarter-finals best-of-5 series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Dasmarinas Arena sa Cavite.
Sa nag-unang duha ka mga duwa sa series, ang Beermen nasugamak sa sunodsunod nga kapildihan, 95-104 ug 99-126, nga nagbutang kanila sa ganghaan sa kaw-it sa panamilit.
Taliwala sa ilang sitwasyon, ang Beermen malaumon gihapon sa ilang purohan nga makabangon sa series.
“Hindi pa naman tapos yung series. Kailangan pa nila kaming talunin ng isa pa,” matod sa Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo, nga napatik sa www.pba.ph.
Apan ang kasaysayan wala ningpabor sa Beermen, nga gitaktak sa Gin Kings sa ning-agi nilang lima ka mga playoffs series sa Governors’ Cup lakip na niini ang 3-0 nga pagharos sa Season 47.
Aron dili mabutlogan pagbalik ang Beermen sa Gin Kings, nagkanayon si Fajardo nga kinahanglan nilang pahugtan og maayo ang ilang depensa.
“Walang imposible. Kailangan maging positive lang. One game at a time,” dugang ni Fajardo.
Kon positibo ang hisgutan, adunay bawon ang Beermen gumikan kay sila ang bugtong team nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya aron dag-on ang best-of-7 series, nga nahitabo niadtong 2016 Philippine Cup Finals batok sa Alaska Aces.
Kining maong hitabo gitawag kaniadto og “Beer-acle”, nga kumbinasyon sa San Miguel Beer ug miracle.
Mahitabo kaha pagbalik ang “Beer-acle” ning higayuna? Matod pa ni Fajardo, wala’y imposible.
Sa premirong duwa, buakon sa Rain or Shine Elasto Painters ug Converge FiberXers ang ilang 1-1 nga panagtabla sa laing quarter-finals series. / ESL