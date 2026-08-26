Mamatikda'ng red flags sa kabataan, ipareport sa PNP

Nanawagan ang Cebu City Police Office (CCPO) ngadto sa mga ginikanan, magtutudlo, ug komunidad nga di magpaabot og trahedya una molihok, taliwala sa nagkadaghang hulga sa kaluwasan sa mga estudyante sulod sa mga eskwelahan.
Giawhag ni Police Col. Ricky Sumalde, city director sa CCPO, ang publiko nga dili pasagdan ang mga red flag sa mga estudyante ug i-report sa kapulisan aron malikayan ang hulga ngadto sa seryoso’ng insidente.
Matod ni Sumalde, ang seguridad sa mga eskwelahan dili mahimong ipas-an lamang sa kapulisan, ilabina kay ang mga ginikanan, magtutudlo, ug mga sakop sa komunidad mao ang mas duol sa mga estudyante ug mas unang makamatikod sa mga kausaban sa ilang pamatasan.
“Kon atong ma-monitor ang mga suspetsadong kalihukan o makaila og posibleng mga red flag taliwala sa atong mga estudyante ug mga anak, kinahanglan nga ipahibalo dayon sa mga ginikanan ang atong pwersa sa kapulisan,” matod ni Sumalde.
Matod niya, ang sayong pagreport ug koordinasyon makahatag og higayon sa kapulisan ug ubang ahensiya nga maandam ang hustong security measures, dali nga maka-deploy og personnel ug matubag ang hulga sa dili pa kini mograbe.
“Ang Philippine National Police mao ang immediate responder sa bisan unsang insidente. Ang sayong koordinasyon nagtugot kanamo nga magtinabangay uban sa mga partner government agencies aron maandam ang gikinahanglang mga security preparations ug ipatuman ang paspas nga pag-deploy sa mga personnel,” dugang niya.
Gitataw sab ni Sumalde nga mas sensitibo ang pagdumala sa mga kaso nga menor de edad ang nalambigit.
Sumala sa police protocols, ang opisyal nga pagpangutana o pagkuha sa kustodiya sa menor de edad kinahanglang adunay presensya sa ginikanan, legal guardian o social welfare representative aron mapanalipdan ang kaayuhan sa bata.
Samtang gipalig-on sa CCPO ang seguridad sa mga lugar nga daghang estudyante ang nagtapok pinaagi sa pagbutang og elevated police outposts nga magsilbing first responders.
Subay kini sa sunodsunod nga insidente sa seguridad sa mga eskwelahan sa Cebu, lakip ang online shooting hoaxes nga nikaylap sa social media ug mga insidente sa pagkasakmit sa armas gikan sa mga menor de edad.
Gipasidan-an sa kapulisan ang publiko nga di dayon mo-share sa wala mapamatud-ang impormasyon online, ilabina ang mga hulga nga makalisang sa mga estudyante, ginikanan, ug komunidad. / ABC