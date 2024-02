Mamuhiay og baboy suportahan sa Kapitolyo

Molusad og bag-ong progra­ma ang Kagamhanan sa La­lawigan sa Sugbo nga mag-­agak sa hog industry sa probinsya, dili lang sa mga dagkong mamuhiay og ba­boy, apan lakip na sa gagmay nga mga negusyante.

Gipahibawo sa Kapitolyo nga gilaraw sa kagamha­nan ang paglusad sa “Sugbo-Ba­boyan sa Limpyo ug Hapsay nga Tugkaran” program sa Marso alang sa pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya ingon man panginabuhian sa mga Sugboanon.

Kini maoy nahisgutan atol sa tigom ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kauban ang Department of the Interior and Local Government (DILG) Province, provincial veterinarian, provincial agriculturist ug Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI) sa Lunes, Pebrero 5, 2024.

Ang programa gilaraw nga mosibo sa ubang una na nga mga programa sa kagamhanan sama sa Sugbusog backyard gardening, Sugbo Negosyo, Sugbo Kahanas ug uban pang mga adbokasiya sa Kapitolyo nga nakaabag usab sa kita sa mga magpapatigayon.

Dugang sa gobernador nga ang maong programa moabag usab sa lechon industry sa Sugbo alang sa pagbuhi og native nga mga baboy nga mas kinaham sa mga mamalitay tungod sa mas gamay nga tambok niini ug giingong mas lami kaunon.

Apektado ang mga magpa­pa­­tigayon sa Sugbo gumikan sa African Swine Fever (ASF) sa nasod.