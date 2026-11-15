Manag-live-in nakuhaa’g shabu, armas sa buy-bust

Manag-live-in nga giingong negosyante og shabugipusasan ug nakuhaan sab og armas ug mga bala atol sa buy-bust operation alas 11:00 sa gabii, Huwebes, Nobiyembre 12, 2026, sa Barangay Bato, dakbayan sa Toledo.
Ang mga dinakpan giila nga sila si Jun Arlan Lasco, 41, alyas "Jefrex," nga giila sa kapulisan isip High Value Individual (HVI) ug taga Sitio Latid, Barangay Bato, ug ang iyang kapuyo ug kakunsabo nga si Grace Bandico, 24, taga Sitio Talisay, sa mao gihapong barangay.
Pulos sila gitanggong sa Toledo City Police Station ug mag-atubang og kasong kalapasan sa paghupot ug pagpamaligya og ilegal nga drugas (Republic Act 9165), ingon man ilegal nga paghupot og armas (RA 10591).
Nasikop sila si Lasco ug Bandico sa mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station nga gipangulohan ni Police Lt. Col. Atty. Verniño Noserale.
Narekober gikan sa ilang posisyon ang pito ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 13.96 gramos ug mobalor og P94,928 subay sa standard drug price.
Lakip sab sa nasakmit sa kapulisan ang usa ka kalibre 9mm nga UZI submachine gun nga adunay silencer, ug usa ka magazine nga puno sa lima ka buhing bala. / GPL