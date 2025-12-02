Manag-uyab gidid-an, gipa-barangay

Pwerting guola sa apohan nga lalaki sa dihang ang iyang 15-anyos nga apo nga babaye, upat na ka adlaw nga wa mopauli ug nasayran nga nikuyog diay kini sa iyang 20-anyos nga uyab.
Nagubot sa dihang naapasan sa 76-anyos nga apohan ang iyang apo sa usa sa sam-ang sa Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Disyembre 2, 2025.
Ang 20 anyos nga gialyasan og Romeo usa ka sepulturero sa sementeryo sa Pardo, samtang ang menor de edad nga iyang uyab, gitago sa alyas nga Juliet, 15.
Ang apohan, kanhi guwardiya, taga Daanbantayan ug anaa na nagpuyo sa Pardo ang nahingawa ug nabalaka sa iyang apo nga siya nay nagpadako tungod kay wa kini ginikanan.
Nasayran nga upat na ka adlaw nga wa na mopauli si Juliet hinungdan nga gipangita ug adunay nakapahibalo nga anaa sa sementeryo sa Pardo ang bata.
Ang Inayawan Police Station niresponde sa alarma sa kagubot sulod sa menteryo sa dihang pugsanon nga papaulion sa lolo ang iyang apo, apan dili mopatuo ang ba-tan-on.
Buot sa apohan nga magbuwag ang duroha tungod sa kalinghod pa sa pangedaron sa iyang apo ug mopadayon og eskuwela.
Apan bisan unsaon og pahinumdom ug badlong dili kini mopatuo ug nagpunay og pakigkita sa iyang uyab.
Bugtong pangandoy sa apohan nga matunhay ang kinabuhi ni Juliet ug makaangkon og hayag nga kaug-maon ilabi na sa kalisod sa ilang kahimtang.
UYAB
Samtang ang uyab nga si Romeo nagkanayon nga buwag na sila ni Juliet niadtong miaging buwan human sila nagkasabot sa barangay, apan magsuroyan gihapon kini sa menteryo.
Matod pa ni Romeo nga dili niya supakon ang apohan nga magkabuwag sa iyang ba-tan-ong uyab, bisan nga sakit sa iyang buot tungod kay iya ki-ning gihigugma.
Tungod niini, nagkaabot sila pag-usab sa barangay alang sa kasabutan nga magpalayo sa usa'g-usa kay posible nga mosangpot kini sa pagkabilanggo ni Romeo kon paundayonan ang “bawal na pag-ibig”. / JDG