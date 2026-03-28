Manag-uyab nakuhaan og P14.3M nga shabu, sikop

Nadakpan sa buy-bust ang manag-uyab nga giila nga mga high-value individual sa Guadalupe Police Station Cebu City niadtong alas 8:39 sa gabii, Biyernes, Marso 27, 2026, sa Sityo Langub, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga suspek giila nga si alyas Sandy, 54, ug residente sa Sambag 4, Barangay Guadalupe, ug ang iyang hinigugma nga si alyas “Budlat,” 39, residente sa Cabantan, Barangay Luz.
Nasakmit gikan sa duha ang dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod sa itom nga backpack, nga motimbang og 2,115 gramos ug adunay gibanabana nga kantidad nga P14.3 milyon base sa standard drug price.
Sa imbestigasyon sa Guadalupe Police Station Cebu City, nasuta nga dugay na nilang gi-monitor ang mga suspek nga giingong tinubdan sa ilegal nga droga sa Barangay Kalunasan ug sa mga kasikbit nga lugar.
Human makompirmar, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa Station Drug Enforcement Team ubos sa pagpangulo ni Police Captain Venstine Bontilao, Officer-in-Charge sa maong police stn., sa pakig-alayon sa Cebu City Police Office ug Philippine Drug Enforcement Agency Region 7, nga miresulta sa pagkasikop sa duha.
Sa background investigation, nasuta nga si Sandy maoy naglihok isip bodegera o tigbantay sa ilegal nga droga, samtang ang iyang uyab nga si Budlat maoy mohatud sa mga order ngadto sa ilang mga kustomer.
Sa pagkakaron, gipriso na ang duha sa Guadalupe Police Station Cebu City ug giandam na ang tukmang kaso batok kanila. / AYB