Manag-uyab nasikop sa buy-bust

Tingkagol sa prisuhan ang usa ka welder ug ang uyab niini human masikop sa buy-bust sa Purok Proper 1, Brgy. San Vicente, Lungsod sa Liloan, niadtong Sabado sa buntag, Marso 14, 2026.
Giila sa Liloan Police Station ang mga dinakpan nga sila si alyas Ritz, 27 , usa ka welder ug residente sa maong dapit ug alyas Cleofe, 23 , kauban sa suspek sa kalihukan.
Ang Municipal Drug Enforcement Unit (MDEU), ubos sa pagpangu ni Police Lt. Col. Dindo Alaras, nipahigayon sa operasyon alas 11:40 sa buntag human sa pipila ka semana nga surveillance batok sa mga suspek.
Nakuha gikan sa possession sa manag-uyab ang 0.5 gramos sa gituohang shabu, nagkantidad og dul-an sa P3,400 base sa DDB value.
Suma sa kapulisan, ang duha giisip nga suppliers og ilegal nga drugas sa Brgy. San Vicente ug sa mga silingang barangay.
Nasuta sa imbestigasyon nga maka-dispose sila og 5 hangtod 8 gramos nga shabu matag semana.
Ang mga suspek mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL