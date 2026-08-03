Manag-uyab ug 1 ka kauban nakuhaan og shabu sa Toledo

Naposasan ang manag-uyab, lakip na ang usa ka dalaga nga manuyopay atol sa buy-bust alas 7:15 sa buntag, Dominggo, Agusto 2, 2026 sa Brgy. Talavera, siyudad sa Toledo.
Si alyas Junjie, 29, ulitawo, usa ka street level individual ug nagtrabaho isip construction worker, taga Sitio Calag-itan, Barangay Buanoy, lungsod sa Balamban, napusasan uban sa uyab nga si alyas Eunice, 29, taga Barangay Abucayan, Balamban, ug alyas Claris, 20, dalaga, taga Barangay Tejero, Cebu City.
Kasamtangan silang gitanggong sa Toledo City Police Station, samtang mag-atubang og kasong kalapasan sa paghupot og pagpamaligyag illegal nga drugas.
Ang mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station maoy nakasikop sa tulo ka durogista.
Narekober sa ilang possession ang walo ka putos sa gituohang shabu nga adunay gibug-aton nga 1.43 gramos og kantidad nga P9,724. / GPL