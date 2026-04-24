Managlahi ang resulta sa savings ubos sa four-day work week sa Cebu City

Nakatala og nagkadaiyang resulta ang Dakbayan sa Sugbo sa ilang tinguha nga makadaginot sa resources human gipatuman ang four-day work week.
Kini base sa report nga gisumiter sa Department of General Services (DGS) gikan sa Abril 6 hangtod 17, 2026.
Gipakita sa report nga ang konsumo sa tubig sa sinugdanan nikunhod, diin ang gasto nius-os gikan sa P48,419 ngadto sa P34,987, katumbas sa 27.7 porsiyento nga pagkunhod gikan sa ulahing bahin sa Pebrero hangtod sa sayong bahin sa Abril.
Apan mibalik ang pagsaka sa bayranan sa tubig niadtong Abril 11-17 ngadto sa P40,834 , nga nagpakita nga dili consistent ang nakuha nga savings sa siyudad.
Ang paggamit sa kuryente nagpabiling mas ubos sa pipila ka mga building sa gobiyerno.
Ang Executive Building nakatala og pagkunhod gikan sa 21 porsiyento hangtod 23 porsiyento.
Ang Legislative Building nakakita og pag-ubos sugod sa 6 porsiyento ug 28 porsiyento samtang ang Finance/ABC Building maoy nakatala sa labing dako nga pagkunhod sa 28 porsiyento hangtod 38 porsiyento.
Bisan pa niining mga pagkunhod, giklaro sa report nga ang mas mubo nga konsumo dili sa tanang higayon moresulta sa pinansyal nga savings tungod sa demand charges ug uban pang operational factors.
Ang konsumo sa krudo mao ang nakitaan og labing dakong kalambuan.
Ang paggamit sa diesel nius-os og kapin sa 50 porsiyento, nga adunay semana nga pagkunhod nga 51.71 porsiyento ug 52.13 porsiyento niadtong Abril.
Kini tungod sa mas gamay nga biyahe, mas maayo nga routing, ug mas estrikto nga pag-monitor sa mga sakyanan.
Ang paggamit sa gasolina niarang-arang sab, gikan sa pagsaka nga 3 hangtod 15 porsiyento niadtong Marso ngadto na sa pagkunhod og 7 hangtod 8 porsiyento sa Abril.
Sa kinatibuk-an, ang siyudad nakatala og total savings nga P5,319.01 sa panahon sa Abril 11 hangtod 17.
Apan, adunay inefficiencies nga nagpabilin, ilabi na sa Finance/ABC Building nga nakatala og net loss nga P3,576.63.
Gipasabot sa report nga ang ubang savings dala lamang sa temporaryong mga rason sama sa pagkunhod sa operasyon panahon sa holidays, imbes nga tungod sa makanunayong pagsunod sa polisiya.
Giila sab niini ang mga kakulangan sa implementasyon, lakip ang dili makanunayong paggamit sa aircon, pagkontrol sa suga, ug pagdumala sa tubig sa pipila ka mga opisina.
Ubos sa executive order nga giisyu ni Mayor Nestor Archival, ang four-day work week orihinal nga gitakda hangtod lamang sa Abril 17 isip usa ka pilot test. / CAV