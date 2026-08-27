Managsilingan nadakpan sa buy-bust

Managsilingan giingong nalambigit sa pagbaligya og ilegal nga drugas ang napusasan atol sa buy-bust niadtong alas 8:00 sa gabii, Miyerkules, Agusto 26, 2026, sa Barangay Media Once, Dakbayan sa Toledo, Cebu.
Ang mga nadakpan mao sila si alyas Alu, 30, ulitawo, ug ang iyang silingan nga si alyas Niño, 20, ulitawo, pulos residente sa nahisgutang barangay.
Nasikop ang duha sa mga personnel sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station atol sa gihimong operasyon.
Narekober gikan sa ilang possession ang lima ka sachet sa gituohang shabu nga mitimbang og 1.69 gramos ug adunay standard drug price nga P11,492.
Gidala ang duha sa Toledo Police Station diin sila temporaryong gitanggong ug giandam na ang tukmang mga kaso batok kanila. / GPL