Managsilingan ‘nangawat’ og kable sa MCWD, gipadakop

Gipasakaan og kasong pagpangawat ang duha ka silingan human sila nasakpan nga nikawat og submersible cable wire nga gipanag-iya sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) sa Sityo Mahayahay, Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan niadtong Lunes, Oktubre 19, 2026.
Giila ang mga dinakpan sa alyas nga Fred, 21, ug Jomar, 26 nga pulos walay trabaho ug residente sa Purok Euphobia sa maong barangay.
Base sa imbestigasyon sa Liloan Police, alas 12:50 sa tungang gabii dihang nasakpan sa naka-duty nga guwardiya ang duha samtang nagdala sa giputol nga cable wire. Gibana-bana nga 4.7 metros ang gitas-on sa wire nga ilang giputol. Nakuha sab sa ilang posisyon ang usa ka gabas nga giingong gigamit sa pagputol niini.
Dihang nabantayan sa guwardiya ang ilang gibuhat, nanawag kini og polis nga niresulta sa pagkadakop sa duha ka suspek.
Matod sa imbestigasyon, tuyo sa duha nga ibaligya o ipatimbang ang wire. / JDG