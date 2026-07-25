Managsuon, 1 ka babaye sikop sa buy-bust

Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit (MDEU) sa Consolacion Police Station ang usa ka babaye ug duha ka lalaki nga giingong mga drug personality atol sa usa ka buy-bust Huwebes sa gabii, Hulyo 23, 2026, sa Purok Gumamela, Barangay Panoypoy, Lungsod sa Consolacion.
Ang mga nadakpan giila lang sa kapulisan nga sila si alyas "Jeramie", 20 , residente sa Barangay Panoypoy, Consolacion, ug ang managsuong sila si alyas "Ferland" ug alyas "Melvin", pulos mga lumulupyo sa Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang pipila ka pinakete sa gituohang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga P34,200.00, lakip na ang buy-bust money ug uban pang mga ebidensya.
Nagsugod ang maong operasyon sa dihang nakadawat og report ang kapulisan sa Consolacion bahin sa ilegal nga pagpamaligya og drugas sa maong dapit.
Tungod niini, ang MDEU sa maong estasyon, ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober, nagpahigayon og pagpaniid. Pagkadawat og kumpirmasyon nga nagpahigayon og transaksyon ang tulo sa maong barangay, gipalitan kini og shabu sa usa ka polis nga nagpatuo nga buyer.
Dihang gitunol na ang ilegal nga drugas, gipusasan dayon ug gidakop ang tulo ka suspek.
Mag-atubang ang tulo og kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). / AYB