Managsuon ‘gilugos’

Managsuo’ng babaye nga nag-e­dad og 14 ug 11 anyos nga unang gikataho’ng missing na-res­cue sa kapulisan sa beach sa Oceanside Village, Brgy. South Poblacion, dak­ba­yan sa Naga, alas 2:00 sa ha­pon sa Martes, Enero 23, 2024.

Ang duha ka mga menor de edad nasakpan nga kauban sa ilang giingong mga uyab sa payagpayag sa beach.

Gipangdakop mao sila si Myco Garbo, 19, ulitawo, trabahante sa usa ka woodcraft maker, ug Kiro Labandero Alferez, 18, ulitawo, trabahante sab sa woodcraft. Ang duha taga Purok Happy Valley, Brgy. West Poblacion, Naga.

Samtang ang na-rescue sa kapulisan mao sila si Rhea (dili tinuod ngan), 14, ug ang iyang manghod nga si Tiny (dili tinuod ngan), 11.

Ang Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Naga City Police Station ni-turnover sa mga bata ngadto sa pag-atiman sa Social Welfare Office sa Naga.

GIPANGITA

Una niini, ang amahan sa bata nga si Ariel (dili tinuod nga ngan) nangita sa iyang mga anak human wala makauli sa ilang balay sukad sa Dominggo, Enero 21, 2024.

Sa iyang pagpangita, nakit-an sa amahan ang iyang mga anak uban sa mga suspek diha sa ginamang payag-payag daplin sa baybayon.

Dihang gisukitsukit sa amahan uban sa kapulisan, ang mga bata ningtug-an nga dunay nahitabo kanila tali sa mga suspek.

UYAB

Si Garbo nibutyag sa Superbalita Cebu nga dugay na silang uyab sa 14 anyos ug nagkabuwag apan nagkabalik niadtong Dominggo.

Nagsabot sila nga magkita ug mag-date sa alas 10 sa buntag sa plaza ug boardwalk sa Naga apan wala madayon kay dili palakton ang 14 anyos sa iyang ginikanan.

Sa pagka alas 5:00 sa hapon sa samang adlaw, giingong ni-chat ang 14 anyos nga uyab nga nakagawas sila sa balay.

Dugang ni Garbo, nagkita sila ug nisuroy sa daplin sa baybayon sa Oceanside Village sa Poblacion, Naga uban sa 11 anyos nga manghod sa iyang uyab.

Si Alferez nikuyog sab kay nagkaila na sila sa 11 anyos sa chat sa Facebook.

Matod ni Garbo, nagkasabot sila nga magdungan og date apan naabtan sila og gabii.

Dugang ni Garbo, ang duha nangahadlok mopauli kay makasab-an sa ilang inahan.

“Lain sab kaayo kon akong biyaan akong uyab, luoy kaayo. Akong giubanan, gidulog og 2 ka gabii, nahitabo gyud..” matod ni Garbo.

Tungod niini, nangayo og pasaylo si Garbo sa ginikanan sa iyang uyab ug nipadayag nga andam siya mangasawa bisan kon menor edad pa kini.

Dason niya nga ang iyang iyaan pabor sab nga sila na ang mopaeskwela sa iyang uyab ug adto na mopuyo sa ilang panimalay.

Si Alferez nibutyag sa Superbalita Cebu nga niadto lang Dominggo, Enero 21, sila nagkauyab sa 11 anyos.

Niasoy siya nga nakuha niya ang pagkababaye niini atol sa ilang panag-uban ug nipadayag nga wala masayod nga menor iyang uyab.

Nangayo usab siya og pasaylo sa mga ginikanan.

Giklaro ni Alferez nga wala nila dagita ug lugosa ang duha tungod kay sinabutan nila ang nahitabo.

Si Veronica Garbo, iyaan ug guardian sa 19 anyos, nibutyag nga ang 14 anyos nga uyab sa iyang pag-umangkon maoy nisuroy sa ilaha.

Niingon usab si Leah, inahan ni Alferez, ang batang babaye maoy niadto sa ilahang balay ug wala siya magdahom nga uyab kini sa iyang anak.

Dihang gidakop, mismo ang 11 anyos niangkong uyab sila.

“Patya nalang ko ninyo, Ma, kon inyuhang dakpon si Kiro,” sumala ni Leah nga nisaysay sa gisulti sa bata.

TULUBAGON

Ang mga suspek dunay tulubagon ubos sa Republic Act 11648 or An Act Providing for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse, Increasing the Age for Determining the Commission of Statutory Rape.

Sa maong balaod, ang pagpakihilawas sa mga babaye nga ubos sa 16 anyos, bisan kon dunay pagtugot sa biktima, giila gihapon nga statutory rape, usa ka heinous crime busa way piyansa nga gitugot.

Ang duha ka mga batan-ong ulitawo naa sa prisuhan samtang nagpaabot sa tukmang kaso nga ipasak batok kanila sa mga ginikanan sa mga menor de edad.