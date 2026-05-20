Managsuon, ig-agaw nag-operate og drug den; sikop atol sa ronda

Malampusong nabungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, Regional Special Enforcement Team ug Labangon Police Station 10 ang usa ka drug den sa Sitiyo San Isidro, Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Lunes sa gabii, Mayo 18, 2026.
Atol sa ronda nga nahitabo alas 6:28 sa gabii, nangadakpan ang managsuong nagpadagan sa drug den nga giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alyas Adrian, 25, ug alyas Marvin, 21.
Tiklo usab ang ilang ig-agaw nga si alyas Ryan, 21, diin pulos sila walay mga trabaho.
Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinaketeng shabu nga motimbang og 15 gramos ug duna’y average market value nga P102,000, lakip na ang buy-bust money ug nagkalain-laing drug paraphernalia.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, duha ka semana nga gipaubos sa case buildup ug surveillance ang managsuon human sila makadawat og impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan.
Dugang ni Alcantara, makabaligya ang maong grupo og 15 ngadto sa 20 gramos nga shabu matag semana.
Base sa background investigation sa kapulisan, nasayran nga si alyas Ryan nadakpan na niadtong tuig 2023 tungod gihapon sa kaso sa ilegal nga drugas apan nakagawas human makaserbisyo sa iyang sentensya.
Ang mga nasakmit nga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang mga suspetsado temporaryong gibalhog sa detention facility sa PDEA-7 sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Pasakaan na og tukmang kaso ang mga dinakpan kalabot sa pagpamaligya og ilegal nga drugas ug pag-maintain og drug den. / AYB