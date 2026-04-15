Managsuon, kauban nga ‘most wanted’ nasikop sa Sambag 1

Tulo ka giila nga Most Wanted Person ang dungan nga nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) - Mandaue City Field Unit sa Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa buntag, Abril 14, 2026.
Ang maong mga akusado pulos dunay warrant of arrest tungod sa kaso sa ilegal nga drugas.
Ang mga nasikop naglakip sa usa ka 49-anyos nga residente sa Sambag 1 ug duha ka managsuon nga nag-edad og 21 ug 27 anyos nga taga P. Del Rosario Extension sa maong barangay.
Ang warrant of arrest batok sa tulo giluwatan ni Honorable Judge Merlo Pasco Bagano, ang Presiding Judge sa RTC Branch 14 sa Dakbayan sa Sugbo, niadtong Abril 13, 2026.
Girekomendar sa korte ang piyansa nga mobalor og P200,000 matag usa alang sa ilang temporaryong kagawasan.
Ang malampusong operasyon kabahin sa Oplan Pagtugis, ang flagship project sa CIDG nga nagtumong sa pagdakop sa mga indibidwal nga dunay atraso sa balaod ug dugay nang gipangita sa kapulisan.
Sa pagkakaron, ang tulo ka mga akusado nagpabilin sa custodial facility sa CIDG 7 samtang giandam ang mga dokumento alang sa pormal nga pag-turnover kanila ngadto sa korte nga nag-isyu sa ilang warrant. / AYB