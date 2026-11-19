Nangadakpan ang managsuon human nila lungkaba ang usa ka panimalay ug nadala ang salapi ug mga alahas nga mokabat sa dul-an tunga sa milyon ka pesos niadtong pasado alas 4 sa hapon, Lunes, Nobyembre 16, 2026, sa Sityo Pilapilan Caputatan, Barangay Guinacot, Dakbayan sa Danao.
Nakapaldo na unta apan nasikop gihapon ang mga suspek nga giilang sila si Raymond Orque, 33 anyos, construction worker, ug ang iyang manghod nga si Alemar Orque alyas Ali, 30 anyos, ulitawo, pulos residente sa Sityo Salingit, Barangay Bongdo, Lungsod sa Borbon.
Nasikop ang duha atol sa follow-up operation sa mga sakop sa Danao City Police Station pasado alas 11:30 sa buntag niadtong Martes, Nobiyembre 17, 2026, sa ilang pinuy-anan sa Barangay Bongdo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, gilungkab sa mga suspek ang panimalay ni Rizlee Estores Cole, 28 anyos, minyo, usa ka public school teacher.
Ang bana sa magtutudlo nga atoa nagtrabaho sa gawas sa nasod maoy nakadiskobre sa pagpanglungkab human niya ma-monitor ang ilang balay pinaagi sa ilang online CCTV system.
Nakita niya sa CCTV nga gitangtang sa mga suspek ang jalousie window blades, ug dihang nakasulod na, giablihan niini ang main door gikan sa sulod. Positibong giila sa bana ang duha ka suspek tungod kay mga silingan niya kini kaniadto sa Barangay Bongdo ug mga trabahante pa nila sa pagtukod sa ilang parking garage niadtong Abril 2026.
Didto sa sulod sa panimalay, gisulod sa mga suspek ang lawak ug gikuha ang safety vault nga adunay sulod nga USD1,300, P46,000 nga cash, ug nagkadaiyang mga alahas nga gibanabanang mobalor og P300,000.
Bisan og nadakpan na ang managsuong suspek sa gihimong hot pursuit operation, wala na marekober sa kapulisan ang maong mga salapi ug alahas. / GPL