Managsuon nagdinunggabay tungod sa intriga

Posible’ng dili madayon ang kasal nga gitakda sa sunod bulan sa dihang ang groom-to-be nga 20 anyos gibalhog sa prisohan sa pasangil nga nidunggab sa iyang magulang niadtong alas 9:00 sa gabii, Martes, Abril 28, 2026, sa Sityo Rion 2, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si alyas Niko, usa ka habal-habal driver, residente sa maong lugar, karon anaa sa kustodiya sa Mabolo Police Station.
Samtang ang iyang 36-anyos nga magulang nga si alyas Epoy, usa sab ka habal-habal driver, anaa sa ospital human nakaangkon og samad sa tiyan tungod sa pagdunggab ug nagkinahanglan nga ipaubos sa operasyon.
Base sa pasiunang imbestigasyon, nagkalalis ang duha ka managsuon ug kalit lang giingong nanunggab ang suspek gamit ang 12-pulgada nga kitchen knife.
Apan sa pahayag sa suspek, iyang giingon nga giunhan siya og labay og bato sa iyang magulang hinungdan nga napugos siya sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. Matod niya, niabot ang tensiyon tungod sa dugay na nga panagbangi ug mga pasangil tali kaniya, sa iyang magulang, ug sa ka-live-in partner niini.
Giinsistir niya nga wala niya tuyoa ang pagpanunggab sa iyang igsuon ug nadala lamang siya sa kainit sa iyang ulo. / JDG