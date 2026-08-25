Managsuon nakuhaa'g armas, granada ug drugas

Gi-raid ang managsuon nga gireklamo sa ilang mga silingan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Cebu City Field Unit pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte tungod sa kanunay nga pagpabuto sa ilang mga armas.
Gipatuman ang search warrant gikan alas 5:45 sa kaadlawon hangtod alas 9:55 sa buntag niadtong Martes, Agusto 25, 2026, sa Sityo Makugihon 1, Barangay Manatad, Lungsod sa Sibonga.
Ang 26-anyos nga si alyas Arni ug iyang maguwang nga si alyas Gerry, 28, gidakop pinasikad sa search warrant nga giisyu ni Executive Judge May Faith Trumata-Rebotiaco sa Regional Trial Court (RTC) 7 Branch 94 sa Lungsod sa Argao.
Nakuha sa mga operatiba sa CIDG-Cebu City Field Unit ang usa ka .357 revolver nga dunay unom ka bala ug itom nga holster, usa ka KG9 submachine gun, usa ka magazine, usa ka kalibre .45 nga pistola, ug magazine nga dunay upat ka bala, usa ka hand grenade ug tulo ka pakete sa gituohang shabu.
Matod sa reklamo nga sa higayon mahubog ang mga suspek, magpabuto sa ilang armas ug ipanghambog sa ilang mga silingan nga hawod sa ilang dapit.
Dunay kasayuran nga nakuha ang kapulisan nga ang maong mga armas gigamit sa mga armadong grupo sa Sibonga nga nalambigit sa ilegal nga drugas.
Nakuha sab sa mga operatiba ang cellphone diin nakita ang mga mensahe nga giingong gikan sa ilang mga customer sa ilegal nga drugas. /AYB