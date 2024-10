Managsuon nasikop; P.4M shabu nasakmit

Nagtingkagol sa bilanggoan sa kapulisan sa lungsod sa Sibonga ang maguwang ug manghod nga nagkunsabo sa pagpamaligya og shabu apan nadakpan sa buy-bust sa Barangay Sabang, alas 5:30 sa hapon, Huwebes, Oktubre 17, 2024.

Ang mga nasikop mao sila si Bing Clenton Leona alyas Clinton, 30, ulitawo apan may kapuyo, motorcycle company collector, ug taga Sityo San Roque, Brgy. Liburon, siyudad sa Carcar, kinsa giila sa kapulisan nga high value individual (HVI) ug ang iyang manghod nga si Bing Cent Leona, 26, ulitawo ug way trabaho.

Ang mga sakop sa Special Operation Unit (SOU) 7, PNP-Drugs Enforcement Group nga gipangulohan ni P/Lt. Dennis Hernandez, ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si P/Col. Vincent Templo.

Uban sa operasyon mao ang Sibonga Municipal Drugs Enforcement Unit sa kapulisan sa Sibonga ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Capt. Feb Abadilla Seares ug sa koordinasyon sa Philippine Drufg enforcement Agency (PDEA) 7.

Ang poseur buyer nigamit og buy-bust money nga P18,000 human nakompleto ang transaksiyon ang maong mga suspek gisikop.

Dugang ebidensiya nga nakuha, 60 gramos nga shabu nga giba­nabana nga nagkantidad ngadto sa P408,000. / DVG