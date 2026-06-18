Managsuon sikop sa buy-bust

Nagtingkagol na sa selda sa kapulisan ang managsuong giilang mga “drug pusher” human masikop sa buy-bust didto sa Purok Sung-agan, Barangay Suba, Dakbayan sa Danao, niadtong Martes sa gabii, Hunyo 16.
Giila sa Danao City Police Station ang mga dinakpan nga sila si Mark Reggie Dagatan Montes, 38, ulitawo, ug ang iyang manghod nga si Ninh Raygmond Dagatan Montes, 36.
Ang duha pulos lumolupyo sa maong barangay.
Base sa taho sa kapulisan, gilusad sa mga sakop sa City Drugs Enforcement Unit (CDEU) ang operasyon alas 10:23 sa gabii human masuta ang ilegal nga kalihukan sa managsuon, nga nalakip sa watchlist sa mga otoridad.
Narekober gikan sa posisyon sa mga suspek ang siyam ka pakete sa gidudahang shabu nga mabalor ug kapin sa P3,000, lakip na ang P200 nga mark money nga gigamit sa operasyon.
Ang managsuon mag-atubang ug kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang ang mga ebidensya gidala na alang sa forensic examination. / GPL