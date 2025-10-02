Managsuong bata gigaid sa poste

Duha ka mga bata ang gigaid sa poste samtang kusog kaayo ang uwan niadtong Lunes sa gabii , Oktubre 1, 2025, sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City.
Ang mga bata nga nag-edad og 6 ug 4 anyos gi-rescue pinaagi sa operasyon nga gipangunahan sa mga opisyal sa Barangay Maribago ug sa Barangay Peace and Security Officers (BPSO).
Ang ama-ama sa duha ka bata giingong maoy naggaid kanila sa usa ka poste sa suga duol sa ilang panimalay. Ang ilang uyoan nga igsuon sa amahan sa mga bata, maoy nakakita kanila ug nitaho sa insidente ngadto sa mga awtoridad.
Matod ni Maribago Barangay Captain Rusell Abing, gi-report ang insidente alas 11:00 sa gabii ug pag-abot nila, ang kinamagulangan sa mga bata nagkurog pa tungod sa pagkagaid atol sa kusog nga ulan.
Matod sa kapitan nga ang suspek tiggamitan og ilegal nga drugas.
“Pagpangutana namo niya, ang una niyang rason kay nitan-aw siya og basketball sa gym unya pagpangutana nako niya og usab, niingon siya nga nangita siya sa iyang asawa ugwala’y katin-awan sa iyang mga pamahayag,” matod ni Abing.
Gibutyag sab niya nga atol sa pagpangutana uban sa Department of Social Welfare and Development Region-7 (DSWD) 7, klarong ubos sa impluwensiya sa druga ang suspek.
Ang mga bata niinsister nga ang ilang ama-ama gyud ang naggaid kanila.
Ang mga bata gikustodiya sa City Social Welfare and Development Office sa Lapu-Lapu City (CSWDO) uban sa ilang uyoan alang sa interbyu ug screening.
Gipriso sa kapulisan ang suspek sa Lapu-Lapu Police Station 2 samtang padayon ang imbestigasyon. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern