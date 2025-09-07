Managsuong negosyante og quarry, gipusil-patay

Balay sa usa ka pamilya nga nagnegosyo og quarry sa Barangay Tanghaligue, Lungsod sa Talibon, Bohol ang gisaka og mga armadong tawo nga nagsakay og puti nga van pasado alas 7 sa gabii, Sabado, Septiyembre 6, 2025.
Dayon namusil nga niresulta sa kamatayon sa duha ka magsuon nga silang alyas Giloy, 42, ug manghod nga si Witwit, 36.
Matod ni Police Major Romar Labasbas, hepe sa Talibon Municipal Police Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono nga nagpahibawo sa nahitabong pagpamusil.
Sa pagresponde naabtan ang duha ka biktima nga nagbuy-od nga adunay mga samad pinusilan sa ilang lawas.
Mihimo dayon sila og imbestigasyon ug nasuta nga ang duha pulos nagnegosyo og quarry sa maong dapit.
Gibutyag sa mga saksi nga niadtong tungora nag-welding si alyas Giloy uban sa usa sa iyang mga helper samtang si Witwit nagduwa og mahjong uban sa iyang ka-live-in samtang ang iyang mga anak nag tan-aw sa duwa.
Adunay miabot nga usa ka puti nga van ug dali nga migawas ang upat ka wala mailhing tawo nga armado ug dayong namusil.
Patay dihadihaang duha ka biktima apan gidala pa sila pagdala sa tambalanan sa pamasin nga matabang apan gideklarar nga dead on arrival.
Matod ni Labasbas nga ilang gitan-aw sa pagkakaron ang Angulo may kalabotan sa ilang Negosyo sa quarry.
"Wala man silay nakaalitan prior sa hitabo nga taga diri, ang tanging involvement lang nila is kining quarry nga business sir, mao puy among gitan-aw nga angulo kung apil ba sa business ni," matod ni Labasbas.
Mihimo na karon sa pag backtrack sa mga CCTV camera ang mga imbestigador sa Talibon ilabi na nga aduna na silay impormasyon kung unsay gisakyan sa mga suspetsado.
Giangkon ni Labasbas nga naa sa sudlonon nga bahin ang balay sa mga biktima gikan sa national highway nga iyang gibanabana nga kapin sa usa ka gatus metros ang gilay-on.
Naay mga nakuha nga basiyo sa bala sa armas ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation apan wala pa mahatagi og report ang Talibon police station kung unsa nga matang sa kalibre ang gigamit sa mga suspetsado. / AYB