Manalo modumbol sa Philippine Open

Human sa taas nga panahon, nakadesisyon ang usa sa dekalidad nga mga bilyarista sa Pilipinas nga si Marlon “The Marvelous Captain” Manalo nga mopakita pagbalik og aksyon.
Si Manalo usa sa 128 ka mga partisipante gikan sa nagkalainlaing suok sa kalibutan nga modumbol sa Philippine Open, nga gisugdan ning bag-uhay lang sa Gateway Mall sa Araneta Center sa Quezon City.
Matod ni Manalo, kinsa kadaghan na sab nikampyon sa US Pool Circuit kaniadto ug 2004 World 8-Ball Championship runner-up, grabe ang iyang preparasyon alang ning iyang pagbalik. / ESL