Mananagat miunay og dunggab sa iyang higala

Luwas na gikan sa kakuyaw ang usa ka 36-anyos nga mananagat human gidungab sa iyang higala ug kaubang mananagat didto sa Purok Gardenia, Brgy. Gairan, Dakbayan sa Bogo, niadtong Martes sa hapon, Hunyo 16.
Giila sa Bogo City Police Station ang biktima nga si Sunny Boy Ngoho Manatad, ulitawo samtang ang suspek mao si Jameson Relampagos Jaron, 41,minyo, pulos lumolupyo sa Purok Lily Bombil sa maong barangay.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente alas 3:40 sa hapon dihang niadto ang suspek sa balay sa iyang igsoon.
Taod-taod, niabot usab ang biktima ug niduol sa suspek aron sultihan nga managat sila pagka-unya.
Human sa mubo nga panagsulti, nitalikod ang biktima aron mopauli na unta sa ilang panimalay apan kalit siyang gipikpik sa suspek sa abaga ug sa walay daghang pangutana, kalit kining nanunggab.
Naigo sa wala nga bahin sa dughan ang biktima ug nabilin ang kutsilyo.
Gisulayan pa unta og dungab pag-usab sa suspek ang biktima apan daling nasagang ni Manatad, hinungdan nga nakaangkon usab kini og samad sa kamot.
Naluwas sa tinong kamatayon ang biktima human gitabang sa mga silingan ug gidala sa tambalanan.
Nadakpan ra usab dayon si Jaron human sa krimen.
Ang suspek gitakdang mag-atubang sa kasong frustrated murder, samtang padayon pa nga gisuta sa kapulisan kon unsa ang motibo sa maong pagpanungab. / GPL