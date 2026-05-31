Mananagat naigo sa kilat, patay

Patay ang usa ka 51-anyos nga mananagat human giingong naigo sa kilat samtang nanguha og lambay taliwala sa dautang panahon niadtong Biyernes sa buntag, Mayo 29, 2026, sa Sitio Takot Kamamsaan, Barangay Tarong, lungsod sa Madridejos, Bantayan, Cebu.
Ang biktima giila nga si Sammy Batiancila Santillan, ulitawo ug residente sa Purok Bakhaw, Barangay Kodia, Madridejos.
Gideklarar kining patay ni Dr. Honey Lee Omol Sevillejo sa Madridejos Rural Health Unit (RHU) pagka-alas 1:30 sa hapon sa susamang adlaw.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, gipadayag ni Police Captain Jec Seares, hepe sa Madridejos Police Station, nga usa ka Benie Illustrisimo Auman, 27, taga Barangay Maalat, ang nakakita sa biktima sa dapit diin nahitabo ang insidente.
Matod ni Seares, nanguha og lambay si Santillan sa maong dapit taliwala sa kusog nga uwan, dungan sa sige nga pagpangilat ug pagpanugdog.
“Pwerteng kusoga sa kilat unya dugdog dungan sa uwan. Nataymingan gyud ang biktima ug naigo siya,” pamahayag ni Seares.
Tugod sa kakusog sa impact, nabungkag ug nagusbat ang kahoy nga bahin sa baroto sa biktima. Naigo usab sa tipaka sa kahoy nga nalagpot ang agtang sa biktima.
Gisaysay ni Seares, base sa pamahayag sa mga kabanay ug kaubang mangingisda, nga migamit og nylon ang biktima nga maoy ilang gituhoan nga nidakop sa kuryente gikan sa kilat.
Gisugyot unta sa kapulisan nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima, apan nibalibad ang pamilya niini tungod kay kumbinsido silang walay foul play ug lunsay nga aksidente ang nahitabo. / GPL