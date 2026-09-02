Mananagat napalga’ng wa nay kinabuhi

Wala nay kinabuhi ang 64-anyos nga mananagat nga nakit-ang naglutaw sa dagat alas 12:18 sa udto niadtong Martes, Septiyembre 1, 2026, sa Isla Verdi, Barangay Dunggo-an, Dakbayan sa Danao.
Giila ang biktima nga si Dodico Muñoz Camansi, biyudo, residente sa maong lugar.
Sa imbestigasyon ni Police Master Sgt. Allan E. Virtucio, imbestigador sa Danao Police Station, nakit-an ang biktima sa iyang mga higala nga nag-inom niadtong alas 3 sa hapon sa Dominggo, Agusto 30.
Sa dihang nahubog na, gitambagan nga dili na lang mouli.
Apan wala siya magpapugong ug nipauli sakay sa iyang gamay nga baruto.
Wala na hinuon siya makaabot sa ilang balay ug nawala.
Gipangita siya sa iyang mga higala ug mga kabanay hangtod nakugang sila sa dihang nakit-an ang iyang lawas nga naglutaw sa dagat niadtong Martes sa udto. /GPL