Nikita og P233,100 nga gross income ang 36 ka mga mananagat sa Barangay Pangan-an, Isla sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu human sila nakahakot og kapin sa 1.5 ka toneladang bangus ubos sa livelihood program sa kagamhanan.
Ang grupo nakakuha og 1,554 ka kilo nga bangus atol sa ilang ikatulong pag-ani, sumala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7.
Sa usa ka press release niadtong Huwebes, Nobiyembre 19, 2026, gibutyag sa DSWD 7 nga daghang mga pumapalit ang nitambong atol sa pag-ani ug namalit og dinaghan nga isda.
Gibaligya ang bangus sa tag-P150 matag kilo, hinungdan nga nikita sila og kinatibuk-ang P233,100.
Ang 36 ka mga mananagat maoy mga benepisyaryo sa Project Lawa at Binhi (Plab), usa ka inisyatiba sa panginabuhian sa DSWD nga nagsuporta sa mga kalihokan sa komunidad aron mapalambo ang seguridad sa pagkaon ug kahigayonan sa kita.
Matod sa ahensya, ang labing ulahing pag-ani nakahatag og mas daghang abot kon itandi sa nangaging mga pag-ani sa grupo.
Gipasidungog sa DSWD 7 ang kalamboan sa fish-farming sa grupo ngadto sa suporta sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa paggiya sa ahensya ubos sa maong programa.
Ang City Government maoy naghatag og kontribusyon ug suporta sa proyekto, samtang ang DSWD 7 maoy nitabang sa pagpatuman niini.
Pinaagi sa Plab, nagsuporta ang ahensya sa mga panginabuhian nga gipadagan sa komunidad aron mapalambo ang seguridad sa pagkaon ug pagbarog sa kaugalingon. / DPC