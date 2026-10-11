Mananaog sa Binibing Pusok 2026

Nagdan-ag ang entablado sa grand coronation night sa Binibing Pusok 2026 sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu diin gipasidunggan ang mga kandidatang nipakita og katahom, talento, ug kaalam sa tibuok kompetisyon.
Nakalangkat ni Candidate No. 4 Shane ang titulo isip Miss Congeniality ug Best in Advocacy Speech, nga nagpamatuod sa iyang maayong pagpakig-uban sa isigka-kandidata ug sa iyang lig-on nga pagbarog sa iyang adbokasiya.
Samtang si Glady maoy nahimong 1st Runner-Up ug nakadawat sab sa Best in Swimsuit Award tungod sa iyang kumpiyansa ug maayong pasundayag sa swimsuit competition.
Gikoronahan isip 2nd Runner-Up si Candidate No. 7 Angel kinsa nidaog sab sa RD Pawnshop Jewelry Choice Award.
Nakuha ni Candidate No. 6 Mae Arian ang puwesto isip 3rd Runner-Up ug Best in Social Media Award nga nagpakita sa dakong suporta nga iyang nadawat gikan sa mga netizen.
Dungan sab nga nisidlak si Candidate No. 9 Calista, nga nahimong 4th Runner-Up ug nakaangkon sa daghang special awards lakip ang Miss Photogenic, Best in Evening Gown, Best in Production Number, Miss JEE Production Award, Ron Events Choice Award, ug Shutter Model and Talents Award.
Ang maong pageant nahimong usa ka gabii sa pagpasidungog sa katahom, talento, ug inspirasyon sa mga kabatan-ong babaye sa Pusok, diin gipakita nila ang ilang kamaayo ug dedikasyon atol sa kompetisyon. / PR