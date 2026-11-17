Dili mominos sa 600 ka campus journalists, school paper advisers ug coaches sa elementarya ug sekondarya ang gipasidunggan sa Department of Education (DepEd) Division of Mandaue City atol sa awarding ceremony sa 2026-2027 Division Schools Press Conference (DSPC) niadtong Nobiyembre 13, 2026, sa Mandaue City Central School.

Ubos sa temang “Igniting Minds, Empowering Voice, Celebrating Talents: Shaping Future-Ready Learners,” gipasidunggan ang mga mananaog sa individual ug group categories, lakip ang mga eskwelahan nga morepresentar sa division sa Regional Schools Press Conference (RSPC) karong Disyembre 13 hangtod 19, 2026, sa Tubigon, Bohol.

Sa elementary level, nagpakitang-gilas ang mga campus journalist sa nagkadaiyang kompetisyon sa English ug Filipino categories. Lakip sa mga nag-una sa English individual contests sila si Marianna E. Ferrolino, Rafael Matteo F. Uy, Therese Dinelle P. Dela Peña, Edward Bob V. Malazarte, Yza A. Divinagracia, Shanaia B. Seno, Alyziah Leigh C. Adlawan, Evander Ross H. Dinolan, ug Zeke Tyle S. Ceniza.

Nidaog sab ang mga estudyante gikan sa Tabok Elementary School 1 ug 2, Leonard Wood Elementary School, Cabancalan Elementary School, Labogon Elementary School ug Mandaue City Central SPED Center sa Filipino category.

Sa group events, naghari ang Mandaue City Central School ug Sacred Heart School-Ateneo de Cebu sa Radio Scriptwriting and Broadcasting, samtang nidaog ang Paknaan Elementary School sa Collaborative Desktop Publishing sa English ug Filipino.

Sa school paper contest, nanguna sa English category ang Glimpse, The Sunriser, Wee Voices, The Glimmer ug Images, samtang nag-una sa Filipino ang Pakakak, Munting Tinig ug Ang Ugong.

Ginganlan sab ang Paknaan Elementary School isip top-performing elementary school, gisundan sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu, Mandaue City Central School, Cabancalan I Elementary School ug Cesar Cabahug Elementary School. Sa secondary level, lakip sa mga nakapuntos og awards ang Mandaue City Science High School, Mandaue City Comprehensive National High School, Sacred Heart School-Ateneo de Cebu, Labogon National High School, ug Canduman National High School.

Gihatagan sab og espesyal nga pag-ila si Karla Charismae C. Dela Rama isip Division Outstanding Campus Journalist ug si Lota Z. Buhia isip Division Outstanding School Paper Adviser. / Tampo / Sinuwat ni Marvin G. Quilaquil