Mananaog sa Karansa Festival sa Danao

Mananaog ang Sining Sto. Tomas de Villanueva Kulturang Mananayaw sa Cebu Technological University, CTU-Danao Campus sa bag-o lang natapos nga Karansa Festival 2025 sa siyudad sa Danao niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025.
Gawas sa ilang paghari sa Karansa, nakoronahan sab nga Karansa Festival Queen si Lyssa Kim Sicad sa CTU-Danao Campus.
Nalangkat sab sa Sicad ang Best in Festival Queen Costume, Best Group Presentation, ug Best Solo Performer sa street dancing awards.
Ang CTU-Danao Campus sab ang giila nga Best in Choreographer diin gidawat nilang Patrick Adrian Laugan ug Rolando Manto Jr. isip nahimong mga co-winner.
Nasungkit sa Hugpong Maalamon Mananayaw sa Ramon M. Durano Sr. Foundation Scienece and Technology Education Center ang first runner-up sa ritual showdown.
Samtang ang Pundok sa Madasigong Masloganon of Mariano L. Espera Jr. National High School ug Nagahugpong Kabanay ni Durano sa D. T. Durano Memorial Integrated School maoy nahimong second ug third runners-up.
Ang Best in Street dancing award nakuha sa Pundok sa Madasigong Masloganon ug ang ikaduha nga Best in Costume award mao ang Hugpong Maalamong Mananayaw.
Nasakmit sa Tribu ni Beatriz sa Beatriz D. Durano Memorial National High School ang Best in Andas award. Napili si Christine Rizaldo sa Tribu ni Beatriz ang Miss Photogenic Award samtang si Alexin Francheska Gulane maoy nidaog isip Best in Opening Production.
Ang kalingawan sa Karansa sa Siyudad sa Danao gipangulohan ni Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano diin nahimong mabulokon ang pagsaulog sa kapistahan subay sa pagselebrar sa misa ni Most Rev. Charles John Brown ang Apostolic Nuncio to the Philippines. / AYB