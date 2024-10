‘Mananapaw’ sa City Hall kasuhan ni Rama

Mopasaka og kaso ug reklamo si dismissed Cebu City Mayor Michael Rama batok sa iyang gihulagway nga mga 'manapaw' nga nagkontrolar karon sa mga kalihukan sa City Hall.

Gitataw usab ni Rama nga kuwalipikado pa siya nga modagan sa katungdanan sa publiko ug magpapili pag-usab ubos sa Partido Barug alang sa 2025 May Elections.

Sa press conference niadtong Huwebes, Oktubre 31, 2024, gikwestiyon ni Rama ang lehitimo sa pag-asumir ni Raymond Alvin Garcia sa katungdanan isip hingpit nga mayor sa dakbayan diin iyang gimanduan ang iyang mga abogado sa pagpasaka sa gikinahanglang mga kaso ug reklamo.

MISUNOD SA LAGDA

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Huwebes, si Garcia nitug-an sa SunStar Cebu nga ang iyang pag-asumir nagsunod lang sa lagda sa balaod ug gi-certify kini sa Department of the Interior and Local Government (DILG) 7.

Si Rama, atol sa press briefing, nitataw nga bisan siya ug ang iyang legal team wala makadawat og opisyal nga kopya o pormal nga serbisyo sa desisyon sa Office of the Ombudsman nga naglakip sa iyang pagkataktak sa katungdanan ug perpetual disqualification sa eleksyon tungod sa nepotism ug grave misconduct charges.

Aron pagmatuod, si Rama niingon nga ang iyang legal team nangita sa Office of the Ombudsman-Visayas ug sa DILG 7 diin iyang gitubag nga ang maong mga ahensya wala masayod sa desisyon ug kinahanglang mosuwat una sila sa ilang central offices alang sa kompirmasyon.

Sumala sa unang taho nga nagkutlo ni Atty. Collin Rosell, ang mga sakop sa Cebu City Police Office (CCPO) nisuway niadtong Oktubre 5, Sabado sa buntag, sa paghatod sa kopya sa desisyon sa Ombudsman sa pinuy-anan ni Rama.

Apan dason ni Rosell, walay bisan usa sa kampo ni Rama ang nakadawat niini sanglit walay mga representante sa Ombudsman nga mianha aron pagsilbi sa desisyon.

Ang pag-asumir ni Garcia isip mayor sa Dakbayan sa Sugbo gihimo sa dinalidali ug dili balido nga paagi nga gihulagway ni Rama nga mga 'mananapaw' o mga mangingilad.

'WA MATANGTANG'

Gipasabot ni Rama nga siya ang napili nga opisyal ug iyang gipasabot nga wala siya matangtang sa katungdanan.

“Buhi pa si Mike Rama, (apan) nawala na (sa posisyon), gisapawan na… I am just being prank,” matod ni Rama.

Dugang pa niya nga wala siya gitratar nga "disente" partikular na si Garcia nanumpa atubangan ni director Leocadio Trovela niadtong Oktubre 9, gitangtang dayon ang iyang police details escort.

Si Rama niingon nga wala siya magmugna og boundary o delineation tali nila ni Garcia kay makita kini sa mga kausaban sa polisiya sa naulahi sa City Hall ug sa kandidatura ni Garcia pagka mayor sa dakbayan sa sunod tuig nga piniliay.

“We have a legal and substantial foundation to file a case and I am very serious about it. It’s better late than never, against Raymond Garcia,” matod ni Rama.

Iyang gipasalig nga mobalik sa City Hall aron ipadayon ang pagtuman sa iyang katungdanan ug responsibilidad.

Sa wa pa ang dismissal order, si Rama gisuspenso una og unom ka buwan sa Ombudsman niadtong Mayo tungod sa mga reklamo sa wa mabayri nga sweldo sa upat ka mga kawani sa City Hall ug sa ikaduhang semana sa Nobiyembre mobalik na unta siya.

Niadtong Oktubre 3, nag-viral ang mga kopya sa desisyon sa Ombudsman, ang pagtaktak kang Rama sa serbisyo ug ang perpetual disqualification pipila ka oras human siya nisang-at sa iyang Certificate of Candidacy nga nagtinguha nga ma-reelection atubangan sa lokal nga buhatan sa Commision on Election (Comelec).

Gawas kang Garcia, nilingkod si kanhi Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros isip full-pledged na karon.

Sa pangagpas, gipatuman ni Garcia ang pipila ka kausaban sa direksyon sa polisiya sa city hall sama sa pagtangtang sa slogan nga “Singapore-like Cebu City with Melbourne Features”, nga dili maayo ni Rama.

Si Garcia niduso usab sa Certificate of Candidacy niadtong Oktubre 8, nga nagpapili pagka mayor sa Dakbayan sa Sugbo batok ni Rama.

BALIDO

Si Rama niingon nga ang Korte Suprema nipagawas og paborableng interbensyon niadtong Oktubre 22, tungod kay ang usa ka Temporary Restraining Order (TRO).

Si Joselito Thomas Baena, usa sa legal counsel ni Rama, nipasabot atol sa press conference niadtong Huwebes nga ang TRO lang gikan sa lower court ang adunay expiration date apan ang TRO gikan sa SC nagpabiling balido gawas kon gilibkas kini sa Taas nga Hukmanan.

Niadtong Oktubre 7, si Rama nisang-at og petition for certiorari ug prohibition batok sa Comelec resolution atubangan sa SC.

Kini maoy sukwahi ni Rama sa bag-o lang nag-viral nga petisyon sa Comelec sa usa ka Jundel Bontuyan nga nagkuwestiyon sa eligibility ni Rama sa pagduso sa iyang COC base sa dismissal ug disqualification penalty gikan sa Ombudsman.

IPA-DISQUALIFY

Ang petitioner niawhag sa Comelec nga i-disqualify ang kandidatura ni Rama, kanselahon ang iyang COC ug tangtangon ang iyang pangalan sa pag-imprinta sa mga balota sa 2025 nga eleksyon sa Mayo.

Ang anak ni Rama nga si Mikel nipasabot atol sa press conference nga aron matangtang sa Comelec ang ngalan sa pipila ka kandidato sa mga balota, kinahanglang dunay petition nga kanselahon ang COC o petition for disqualification.

Aron kanselahon ang COC, ubos sa Omnibus Election Codes, ang mga potensyal nga kandidato nakahimo og materyal nga sayop nga representasyon (impormasyon nga gipuno sa COC nga porma) ug mga aspeto sa nuisance.

Aron ma-disqualify, ang mga sukaranan naglakip sa pagkadili kwalipikado ug paglapas sa eleksyon.

Gipahayag ni Mikel nga aron mapatuman ang petisyon alang sa disqualification, kinahanglan adunay "final and executory" nga desisyon ug silot batok sa usa ka kandidato.

“Mag-abot gyud ta sa Supreme Court alang sa ‘’final and executory’,” matod ni Mikel.

Si Rosell niingon sa press conference nga si Mayor Rama wala ma-serve sa dismissal order ug ang pag-isyu sa TRO pabor kaniya ug dili maapektuhan ang iyang kandidatura sa maong mga petisyon. / EHP