Mananga river palapdan, 30 metros

Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) mopalapad sa sapa sa Mananga ug ang pagkubkob sa tuyo nga dili na masubli pa ang nahitabong grabeng pagsuyla sa sapa atol niadtong Bagyong Tino, base sa gitugon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa gihimong site inspection, Martes, Enero 27, 2026.
Anaa atol sa inspection sila si Talisay City Mayor Gerard Anthony “Samsam” Gullas ug DPWH Central Visayas Officer-in-Charge Simon Arias.
Matod pa ni Dizon nga ang agianan sa Mananga aduna ray gilapdon nga 15 metros o mas gamay pa sa ubang bahin niini, gitinguha nga ibalik kini sa orihinal nga gilapdon nga 30 metros.
“Kaya tayo nagkasira-sira dito at maraming na perwisyo na kabahayan is because the river is very narrow,” sigon pa ni Dizon. / EHP