Manas 2nd placer sa 10-ball World Cup

Diriyot apan napakyas ang bata-ong Pinoy nga bilyarista nga si AJ Manas sa pagsakmit sa labing una niyang world title.
Si Manas nasugamak sa kapildihan batok ni German Joshua Filler, 13-6, sa finals sa Qatar 10-Ball World Cup kagahapon sa buntag, Biyernes, Oktubre 30, 2026, sa Ezdan Palace Hotel sa Doha, Qatar.
Gikan sa 3-10 nga pagkalubong, niaksiyon paggukod si Manas ug napahakan niya ang labaw ni Filler, 6-10.
Apan human niini, nisagunson og tulo ka daog si Filler aron angkunon ang kampyunato. / ESL