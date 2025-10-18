Manas milupig sa World No. 1

Gipamatud-an sa online sensation AJ Manas nga bisan siya ang pinakabata sa lineup sa Team Asia makasabay siya sa mga beterano sa Reyes Cup niadtong Biyernes sa gabii, Oktubre 17 didto sa kaulohan.
Misidlak pagmaayo ang 18 anyos sa iyang pagdala sa Team Asia sa 7-0 nga labaw batok sa Team Rest of the World, apil na niini ang iyang kadaugan sa singles batok sa world No. 1 nga si Fedor Gorst, 5-4.
Si Manas, ang pinakabata sa maong torneyo, nagpamatuod nga deserving siya sa maong slot bisan pa wildcard pick siya sa Team Asia, ug ang uban gani nagtuo nga gipili lang siya tungod sa iyang kasikat sa social media.
Mismong ang legendary nga si Franciso “Django” Bustamante ang nidayeg kang Manas, nga sukad pa daan nibilib na siya sa talento sa batang lumad nga taga Antipolo.
“Nung binigyan ako ng wildcard pick ng Matchroom, sinabi ko talaga na kukunin ko si AJ Manas kasi nagagalingan ako sa kanya. Team Philippines din siya at nakikita ko yung tira niya 'pag nagpa-practice kami kaya ang sabi ko siya ang kukunin ko kasi siya ang future world champion natin na parating,” matod ni Bustamente.
Si Bustamante ang mga legendary nga beterano sa Philippine pool kauban ang “Magician” nga si Efren “Bata” Reyes.
Samtang si Manas nagkanayon nga ang iyang nabuhat sa Day sa Reyes Cup tungod sa iyang komportable nga pagduwa ug wa siya magpadala sa pressure.
“Sobrang kumportable ko ngayong araw,” sigun ni Manas. “Nakauna kami noong unang araw tsaka nanalo rin yung unang team match namin, so naging mas komportable ako noong singles and doubles match namin.”
Ang ubang miyembro sa Team Asia mao ang Pinoy cue artists nga si Carlo Biado, Johann Chua, Aloysius Yapp, ug Vietnamese Duong Quoc Hoang. / RSC