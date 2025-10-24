Manas mipakaging sa world champion

Gipakaging sa bata-ong Pinoy nga bilyarista nga si AJ Manas ang kababayan niyang world champion nga si Carlo Biado, 10-7, sa round of 32 sa Philippine Open niadtong Huwebes, Oktubre 23, 2025, sa Gateway Mall sa Quezon City.
Si Manas, 18, kinsa maoy napiling MVP sa niaging Reyes Cup, nibangon gikan sa 5-7 nga biya aron pag-abante sa Last 16 ning prestihiyusong torneyo nga gipasiugdahan sa Matchroom Pool ug Puyat Sports.
Gipadayag ni Manas nga mapasigarbuhon kaayo siya ning maong kadaugan hilabi na kay iyang idolo si Biado. / ESL