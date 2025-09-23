Manaygon sa PUJs ipahipos ni Archival
Nipagawas og kamanduan si Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa kapulisan nga hipuson ang mga manaygunay nga mosaka sa mga publikong sakyanan tungod kay nagha-tag kini og peligro kanila.
Matod sa mayor sa interview sa DyHP RMN Cebu sa Lunes, Septiyembre 22, 2025, nga usa ka ilegal ang gihimo sa maong mga manaygunay ug mandoan ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) nga si Police Colonel Enrico Figueroa nga aksiyonan dayon kini samtang wala pay nadisgrasya.
Gikabalak-an sa mayor nga madisgrasya na hinuon ang mga bata ilabi na nga kalit lang kining mangambak sa sakyanan.
“Akong hangyuon ang atong city director, atong ipahipos kay di na mahimo nga manglukso ba,” matod ni Archival.
Samtang si Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, deputy city director for operation sa CCPO, nibutyag nga nalakip na sa kamanduan sa tanang hepe sa 13 ka police stations ang public safety security plan sa Ber-months ang pagbadlong ug paghipos sa mga manaygunay nga manaka og sakyanan. / AYB